Меры предосторожности от заражения паразитами

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Зная пути проникновения червей-паразитов в организм, можно выделить основные факторы защиты от данного заболевания. Личная гигиена, т.е. следует тщательно мыть руки, особенно после улицы, общественных мест, до и после туалета, ногти должны быть коротко подстрижены, чтобы под ногтями не копилась грязь.Еда. Мясо и рыбу следует варить или жарить до полной готовности, чтобы наверняка убить яйца гельминтов. Овощи и фрукты должны хорошо промываться под водой. Не рекомендуется есть с грядок. Пить нужно только бутилированную или кипяченую воду.Не купаться в грязных водоемах и местах рядом с пастбищами.Регулярно убираться в квартире, особенно если там живут животные, часто менять белье