Металлический хром получают восстановление его оксида Cr2O3,вычислите массу хрома, который можно получить при восстановлении его оксида с m=228г,если практический выход составляет 95%
Химия
Металлический хром получают восстановление его оксида Cr2O3,вычислите массу хрома, который можно получить при восстановлении его оксида с m=228г,если практический выход составляет 95%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr2O3 +3H2 = 2Cr + 3H2O M(Cr2O3) = 52*2+16*3=152 г/моль n(Cr2O3) = 228/152 =1.5 моль n(Cr) = 2*n(Cr2O3) = 3 моль M(Cr) = 52 г/моль m(Cr) = 52*3=156 г - это 100%-ны1 выход Составим пропорцию: 156 г - 100% х - 95% х=148.2 г масса хрома 148.2 г
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