Металлический хром получают восстановление его оксида Cr2O3,вычислите массу хрома, который можно получить при восстановлении его оксида с m=228г,если практический выход составляет 95%

Химия

Металлический хром получают восстановление его оксида Cr2O3,вычислите массу хрома, который можно получить при восстановлении его оксида с m=228г,если практический выход составляет 95%

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