Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом о??ного измерения является целое число от 20 до 40 процентов, которое записывается при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 8...
Информатика
Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом о??ного измерения является целое число от 20 до 40 процентов, которое записывается при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите информационный объем результатов наблюдений (в байтах).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего чисел: 40-20+1=21 - количество чисел 2^4 < 21 < 2^5 ---> 5 бит для кодировки одного числа 5*80 =400 бит =50 байт ответ 50 байт
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