Метод интервалов помогите пожалуйста с 8 по 14

Алгебра
Метод интервалов помогите пожалуйста с 8 по 14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х∠0 х-4∠0  ⇒х∠4 х+2∠0  ⇒ х∠-2 отмечаем все эти точки на числовой прямой,находим  в каком промежутке будет ноль,ноль подставляем неравенство вместо икса (если число положительное ,то будет знак плюс,если отрицательная ,то знак миус)где приблизительно будет стоять ноль,став получившиеся знак ,в данном уравнение это знак "+" теперь распределяем последующие знаки и выбираем те промежутки которые содержат знак минус,как знак неравенства меньше
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