В треуг. АВС известно, что АВ =ВС , ∠АВС=144°. Найдите ∠ВСА.
Алгебра
В треуг. АВС известно, что АВ =ВС , ∠АВС=144°. Найдите ∠ВСА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дан р/б с основанием СА (т.к 2 стороны равны) углы при основании в таком треугольнике тоже равны (угол ВСА=углу САВ), сумма всех углов в треугольнике равна 180* пусть - уголВСА=уголСАВ=Х ______________ 144+2х=180 2х=180-144 2х=36 х=36/2 х=18*
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