Пожалуйста помогите составить кроссворд на тему температура воздуха ))пожалуйста.

Гость: Гость:

По вертикали: 1. Прибор для измерения температуры воздуха. (Термометр)2. Скопление в атмосфере на значительной высоте мельчайших капелек воды или кристаллов льда, выделившихся при охлаждении воздуха, насыщенного водяными парами. (Облако)3. Прибор для определения направления и силы ветра. (Флюгер)4. Воздушная оболочка Земли. (Атмосфера)По горизонтали: 1. Нижний слой атмосферы от поверхности Земли до высоты 8-12 км. (Тропосфера)5. Капелька воды, осаждающаяся при конденсации на поверхности растений. (Роса)6. Один из видов атмосферных осадков. (Снег)7. Прибор для измерения давления воздуха. (Барометр)