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Выпешите слова на чик, щик, ик , ек ( в конце)
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Выпешите слова на чик, щик, ик , ек ( в конце)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мячик,шарик,ежик,ящик,замочек
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