Переходи постепенно к мелким единицам массы 2 т 5 ц 9г =___ц 3кг 9 г =__КГ 9 г =__г 2 )пере??оди постепенно к крупным единицам массы 8.000.000г=__кг=__ц=__т
Математика
Переходи постепенно к мелким единицам массы 2 т 5 ц 9г =___ц 3кг 9 г =__КГ 9 г =__г 2 )пере??оди постепенно к крупным единицам массы 8.000.000г=__кг=__ц=__т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 т 5 ц 9г =25ц 3кг 9 г =2500КГ 9 г =2500009г 2) 8.000.000г=8000кг=80ц=8т
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