Между какими широтами расположена территория казахстана

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Расположение Казахстан расположен на стыке двух континентов - Европы и Азии, между 45 и 87 градусами восточной долготы, 40 и 55 градусами северной широты. Географический центр европейско-азиатского субконтинента находится именно в Казахстане (на пересечении 78 меридиана с 50 параллелью) - в эпицентре бывшего Семипалатинского атомного полигона. На западе - Прикаспийская низменность. На юго-западе - полуостров Мангышлак (впадина Карагие, 132 м ниже уровня моря). В центральной части - Казахский мелкосопочник, на севере - южная окраина Западно-Сибирской равнины, на востоке и юго-востоке - горы Алтая, Тарбагатая, Джунгарского Алатау и Тянь-Шаня (высота до 4973 м). Площадь Казахстан занимает площадь, равную 2724,9 тыс. кв. км. (1052,1 тыс. кв. миль) и раскинулся к востоку от Каспийского моря и приволжских равнин до горного Алтая, от предгорий Тянь-Шаня на юге и юго-востоке до Западно-Сибирской низменности на севере. Протяженность его территории с запада на восток превышает 3000 км (1864 мили), с юга на север - 1700 км (1056 миль). Казахстан по занимаемой площади находится на девятом месте в мире, т.е. входит в первую десятку крупнейших по территории государств мира - после России, Канады, Китая, США, Бразилии, Австралии, Индии и Аргентины. На просторах Казахстана одновременно вместились бы такие семь крупнейших государств Европы, как Франция, Испания, Швеция, Германия, Финляндия, Италия и Великобритания, или такие государства Азии, как Пакистан, Турция, Ирак, Япония и Вьетнам вместе взятые. Только это может свидетельствовать об огромных потенциальных возможностях данного региона земного шара. Границы На востоке, севере и северо-западе Казахстан граничит с Россией (протяженность границы 6467 км), на юге - с государствами Центральной Азии - Узбекистаном (2300 км), Кыргызстаном (980 км) и Туркменистаном (380 км), а на юго-востоке - с Китаем (1460 км). Общая протяженность границ Казахстана составляет почти 12,2 тыс. км, в том числе 600 км по Каспийскому морю (на западе). Горы На территории Казахстана находится несколько крупных горных массивов. Высочайшая вершина - пик Хан-Тенгри (хребет Сарыжаз) - 6995 метров над уровнем моря. Водоемы Свыше 48 тыс. озер, наиболее крупные - Каспийское (общая площадь 374 тыс. кв. км) и Аральское моря, Балхаш. Главные реки - Иртыш, Урал, Чу, Сырдарья. Самая длинная река в Казахстане - Ертыс (Иртыш). Ее протяженность в пределах страны - 1700 км (общая протяженность - 4248 км).