С верхушки ели ворона спустилась к кормушке - над каждым словом укажи часть речи.

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С верхушки ели ворона спустилась к кормушке - над каждым словом укажи часть речи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С верхушки ели ворона спустилась к кормушке. С - это предлог. Верхушки (что?) верхушка - это существительное. Ели (что?) ель - это существительное. (Что?) Ворона - это существительное. (Что сделала?) спустилась - это глагол. к - это предлог. Кормушке (что?) кормушка - это существительное.
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