Помогите написать сочинение на тему семейный субботник

Гость: Гость:

В нашей семье каждую неделю проводится субботник. мне этот день очень нравится. так как в этот день мы все объединяемся и разделяем работу по полам. и проводим это очень весело. кто-то моет пол И КТО-ТО ПЫЛИСОСИТ а мне нравится готовить с мамой всякие вкусняшки.