Помогите написать сочинение на тему семейный субботник

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Помогите написать сочинение на тему семейный субботник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей семье каждую неделю проводится субботник. мне этот день очень нравится. так как в этот день мы все объединяемся и разделяем работу по полам. и проводим это очень весело. кто-то моет пол И КТО-ТО ПЫЛИСОСИТ а мне нравится готовить с мамой всякие вкусняшки.
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