между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??ны скобки так чтобы получилось значения выражения стало равно 40и80
Математика
между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??ны скобки так чтобы получилось значения выражения стало равно 40и80
Ответ(ы):
Гость:
12:3*4*5=80 (12:3+4)*5=40
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