между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??ны скобки так чтобы получилось значения выражения стало равно 40и80

Математика

между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??ны скобки так чтобы получилось значения выражения стало равно 40и80

Автор: Гость