Мяч брошенный с земли,движется вверх. При этом: А)кинет. и потен. энергии возроста??т. Б) к.и п. Уменьшаются. В)К возраст,а П уменьшается Г)К уменьшает,а П возраст.
Физика
Мяч брошенный с земли,движется вверх. При этом: А)кинет. и потен. энергии возроста??т. Б) к.и п. Уменьшаются. В)К возраст,а П уменьшается Г)К уменьшает,а П возраст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кин эн возрастает а пот ум
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