Мяч брошенный с земли,движется вверх. При этом: А)кинет. и потен. энергии возроста??т. Б) к.и п. Уменьшаются. В)К возраст,а П уменьшается Г)К уменьшает,а П возраст.

Физика

Мяч брошенный с земли,движется вверх. При этом: А)кинет. и потен. энергии возроста??т. Б) к.и п. Уменьшаются. В)К возраст,а П уменьшается Г)К уменьшает,а П возраст.

Автор: Гость