.Луч света падает на стеклянную пластинку с показателем 1.5. Как и на сколько изменится угол преломления, если стеклянную пластинку заменит на другую (из другого сорта стекла.При этом угол падерия остается неизменным, равным 3...

Физика

.Луч света падает на стеклянную пластинку с показателем 1.5. Как и на сколько изменится угол преломления, если стеклянную пластинку заменит на другую (из другого сорта стекла.При этом угол падерия остается неизменным, равным 30 градусам.

Автор: Гость