.Луч света падает на стеклянную пластинку с показателем 1.5. Как и на сколько изменится угол преломления, если стеклянную пластинку заменит на другую (из другого сорта стекла.При этом угол падерия остается неизменным, равным 3...
Физика
.Луч света падает на стеклянную пластинку с показателем 1.5. Как и на сколько изменится угол преломления, если стеклянную пластинку заменит на другую (из другого сорта стекла.При этом угол падерия остается неизменным, равным 30 градусам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin a \ sin b=n1\n2 (тк. из воздуха,то n1=1 n2=1.5 sin a-угол падения sin b-угол преломления
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