Пожалуйста помогите правильно пронумеровать кружочки
Окружающий мир
Пожалуйста помогите правильно пронумеровать кружочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-правление Владимира Святославовича 2- Минин и Пожарский 3- печатная книга «Апостол».
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