Кто такие вече,язычество,бортничество,закуп,рядович,смерд,холоп,тиун,капище,волх??,вервь

Гость: Гость:

Вече-народное собрание бортничество-это старейшая форма пчеловодства, при которой пчёлы живут в дуплах деревьев. Дупла могли быть естественными или по нескольку дупел выдалбливали в толстых деревьях на высоте от 4 до 15 м. Дупла могут также выдалбливаться в колодах, которые затем вешаются на стволах деревьев. Внутри дупел для укреплениясот создавались т. н. кресты, или снозы. Для отбора мёда использовались узкие длинные отверстия — должеи. Люди, занимающиеся бортничеством, именуются бортниками, илибортевиками. язычество-это принятый в христианском богословии и частично в исторической литературе термин, обозначающийтрадиционные и нехристианские религии. закуп-это категория зависимого населения на Руси. В Древнерусском государстве свободные смерды, заключившие с феодалом особый договор (ряд), становились рядовичами, которые делились на вдачей и закупов. рядови-в Древней Руси лица, служившие землевладельцам по ряду(договору), как правило попавшие в зависимость от него за денежный долг, помощь семенами или орудиями труда и вынужденные отрабатывать его у господина, используя часть своего времени; близки к закупам. Смерды-это категория населения по «Русской правде»,крестьянин на Руси IX—XIV веков, земледелец