Миколка придумав власний спосіб запису від"ємного числа,перш ніж вивчив звичний спосіб з записом мінуса перед числом. Лічба у зворотному порядку,за його способом мала б такий вигляд: ... 3,2,1,0,00,000,0000, ... Що є результато...

Математика

Миколка придумав власний спосіб запису від"ємного числа,перш ніж вивчив звичний спосіб з записом мінуса перед числом. Лічба у зворотному порядку,за його способом мала б такий вигляд: ... 3,2,1,0,00,000,0000, ... Що є результатом 000+0000 в його позначеннях?

Автор: Гость