Миколка придумав власний спосіб запису від"ємного числа,перш ніж вивчив звичний спосіб з записом мінуса перед числом. Лічба у зворотному порядку,за його способом мала б такий вигляд: ... 3,2,1,0,00,000,0000, ... Що є результато...
Математика
Миколка придумав власний спосіб запису від"ємного числа,перш ніж вивчив звичний спосіб з записом мінуса перед числом. Лічба у зворотному порядку,за його способом мала б такий вигляд: ... 3,2,1,0,00,000,0000, ... Що є результатом 000+0000 в його позначеннях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Він придумав наприклад -2 позначаємо 00 -3 позначаємо 000 тож 000+0000= -7= 0000000
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