Рассмотри рисунки ,изображающие взаимоотношения разных религий в наши дни.Объясни их поведение.(не обращайте внимание на то что я написала я пыталась...)

Окружающий мир

Рассмотри рисунки ,изображающие взаимоотношения разных религий в наши дни.Объясни их поведение.(не обращайте внимание на то что я написала я пыталась...)

Автор: Гость