Рассмотри рисунки ,изображающие взаимоотношения разных религий в наши дни.Объясни их поведение.(не обращайте внимание на то что я написала я пыталась...)
Окружающий мир
Рассмотри рисунки ,изображающие взаимоотношения разных религий в наши дни.Объясни их поведение.(не обращайте внимание на то что я написала я пыталась...)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поклоняются своему богу? Фиговый предмет, написала ты все правильно.
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