Найди шестую часть площяди прямоугольника если его стороны равны18 см и5 см
Математика
Найди шестую часть площяди прямоугольника если его стороны равны18 см и5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула S=a*b 18*5=90см квадратних 90/6=15см квадратних
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