Пять плюсов и пять минусов осадков

Гость: Гость:

Плюсы: увлажняют почву; питают реки; насыщают воздух влагой (если осадки в виде дождя, например). Минусы: в некоторых районах, заболоченных, осадки будут излишним; кислотные дожди, распространены вблизи пром. районов где грязные выбросы с заводов с помощью осадков опускаются на землю и попадают на живые организмы