Пять плюсов и пять минусов осадков
География
Пять плюсов и пять минусов осадков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы: увлажняют почву; питают реки; насыщают воздух влагой (если осадки в виде дождя, например). Минусы: в некоторых районах, заболоченных, осадки будут излишним; кислотные дожди, распространены вблизи пром. районов где грязные выбросы с заводов с помощью осадков опускаются на землю и попадают на живые организмы
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