Пожалуйста помогите решить примеры с остатком 448:10= 387:50= 683:10= 5893:70= 367:80= 764:200= 421:50= 9361:600= 293:70=
Математика
Пожалуйста помогите решить примеры с остатком 448:10= 387:50= 683:10= 5893:70= 367:80= 764:200= 421:50= 9361:600= 293:70=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
448:10=44 остаток 8 683:10=68 остаток 3 367:80=4 остаток 47 421:50=8 остаток 21 293:73=4 остаток 13 387:50=7 остаток 37 5893:70=84 остаток 13 764:200=3 остаток 164 9361:600=15 остаток 361
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