Мини работа 4. Обведи номер словосочетания, в котором есть имя существительное женского рода, 1-но склонения, в форме предложново падежа. 1) ехать по степи 2) писать очестности 3) играть на улице 4) подошли к берёзе

Русский язык

Мини работа 4. Обведи номер словосочетания, в котором есть имя существительное женского рода, 1-но склонения, в форме предложново падежа. 1) ехать по степи 2) писать очестности 3) играть на улице 4) подошли к берёзе

Автор: Гость