Мини работа 4. Обведи номер словосочетания, в котором есть имя существительное женского рода, 1-но склонения, в форме предложново падежа. 1) ехать по степи 2) писать очестности 3) играть на улице 4) подошли к берёзе

Русский язык
Мини работа 4. Обведи номер словосочетания, в котором есть имя существительное женского рода, 1-но склонения, в форме предложново падежа. 1) ехать по степи 2) писать очестности 3) играть на улице 4) подошли к берёзе
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) на улице ------------------
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