Мини сочинение долг детей перед родителями 4 класс
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Мини сочинение долг детей перед родителями 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети всю свою жизнь остаются в неоплатном долгу перед родителями. Так как они произвели их на свет вырастили дали образование направили на верный путь.
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