Мини сочинение на тему берегите природу

Гость: Гость:

Я очень люблю отдыхать на природе. Ходить в лес, плавать в речке. Но в последнее время мы так загрязнили моря и реки, леса и степи, что становится страшно за будущие поколения. В данное время много говорят об охране природы. В школах ввели предмет экологию. На этих уроках обсуждают ситуацию в окружающем мире, о том, как легко нарушить баланс в природе, а вот восстановить нарушенное очень сложно. Природа сама восстанавливается, но очень медленно, поэтому люди должны беречь и охранять тот мир, в котором живут. Люди в погоне за престижностью и деньгами истребили многочисленных видов животных, некоторые виды которых уже невозможно восстановить, или же остались единицы у некоторых ценителей природы. Хищник, преследуя животное, хочет одного — наесться. Он не убьет больше, чем ему нужно. И в этом есть гармония, равновесие. Человек же уничтожает все, что видит, ему нужно все больше и больше. И в результате он истребит все живое. Я считаю что, если каждый человек будет соблюдать чистоту в своем дворе, в лесу, где гуляет, на предприятии, на котором работает, вокруг всё изменится! Я надеюсь, что люди одумаются, перестанут разрушать землю, на которой живут и поймут, что наша планета существует не для одноразового использования.Источник: http://uchim.org/sochineniya/na-temu-beregite-prirodu