Мини-сочинение на тему "День Конституции". Пожалуйста помогите!

Гость: Гость:

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с1994 года указами президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником.В СССР до 1977 года отмечался 5 декабря, в день принятия Конституции СССР 1936 года. Затем праздник был перенесён на 7 октября (день принятия новой конституции СССР — «Конституции развитого социализма»). Традиция празднования Дня Конституции была продолжена и в современной России.