Мини сочинение на тему гроза. 4 класс. очень срочно!!!

Русский язык
Мини сочинение на тему гроза. 4 класс. очень срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грозы летом особенно сильные. Летняя гроза – это раскатистый гром и сверкающие молнии. Это буйство красок и звуков. Гроза летом великолепна в своей величественной и устрашающей красе. Она завораживает и увлекает своей неведомой природной мощью.        По – особому пахнет предгрозовой воздух. Он насыщенный, свежий и ароматный. Горячие порывы ветра, потемневшее небо, тяжёлые первые капли на пыльной земле – всё это начало грозы. Когда раскаты грома достигают слуха, а белые молнии танцуют на чёрном небе, приходит настоящий ливень. Его суровый шумный голос устрашает. Но природа ждёт этой живительной влаги. Дождь омывает молодую зелень и гонит прочь дорожную пыль.        Вскоре ветер стихает. Из – за туч выходит яркое солнце. Ах, как свежо и легко дышится после грозы!

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
На поверхности водоема легко можно увидеть яркую дорожку света, тянущуюся от солнца. Это заметнее, когда солнце встает или садится. В древности люд...
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике периметр равен 60 дм, а одна из его сторон 25 дм. Найдите длины остальных сторон
Ответить
География
Какой воздух называют насыщенным
Ответить
Биология
Люди.Не совсем в тему.Как узнать,что кактус скоро зацветет?И скажите вид.Срочно.
Ответить
Алгебра
Срочно!))))))))пожалуйста
Ответить