Мини сочинение на тему гроза. 4 класс. очень срочно!!!
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Мини сочинение на тему гроза. 4 класс. очень срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грозы летом особенно сильные. Летняя гроза – это раскатистый гром и сверкающие молнии. Это буйство красок и звуков. Гроза летом великолепна в своей величественной и устрашающей красе. Она завораживает и увлекает своей неведомой природной мощью. По – особому пахнет предгрозовой воздух. Он насыщенный, свежий и ароматный. Горячие порывы ветра, потемневшее небо, тяжёлые первые капли на пыльной земле – всё это начало грозы. Когда раскаты грома достигают слуха, а белые молнии танцуют на чёрном небе, приходит настоящий ливень. Его суровый шумный голос устрашает. Но природа ждёт этой живительной влаги. Дождь омывает молодую зелень и гонит прочь дорожную пыль. Вскоре ветер стихает. Из – за туч выходит яркое солнце. Ах, как свежо и легко дышится после грозы!
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