Мини сочинение на тему "Как я представляю себе землю ,глядя на глобус. Сочинение д??лжно быть маленькое,краткое,хорошо запоминается.Спасибо за ранее!
Окружающий мир
Мини сочинение на тему "Как я представляю себе землю ,глядя на глобус. Сочинение д??лжно быть маленькое,краткое,хорошо запоминается.Спасибо за ранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глядя на глобус мы видим что Земля это шар наклонный в сторону. Мы можем сделать вывод что на нашей планете воды больше чем суши. Глядя на глобус можно многое узнать нового для себя.
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