Мини сочинение на тему: как произошел флаг России. Буквально 15-20 предложений! Для сестры 3 класс.

Окружающий мир
Мини сочинение на тему: как произошел флаг России. Буквально 15-20 предложений! Для сестры 3 класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для 3 класса по моему и так пойдёт. Государственный флаг в  России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления  России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный  флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича.
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