Мини сочинение про луну пожалуйста помогите PLEASE!!!
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Мини сочинение про луну пожалуйста помогите PLEASE!!!
Ответ(ы):
Гость:
Луна – это единственный спутник Земли, и планета на которой побывал человек. На Луне, как и на Земле, есть моря и океаны. А еще на Луне есть кратеры – это огромные овраги. С Луны можно увидеть Землю. На Луне побывали космонавты из США. Но первым увидел Луну в космосе Юрий Гагарин. Луна, Земля и остальные планеты интересны, красивы и загадочны.
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