Приведите примеры трудовой деятельности, влияющей на размер заработной платы
Обществознание
Приведите примеры трудовой деятельности, влияющей на размер заработной платы
Ответ(ы):
Гость:
Малоквалифицированный труд- труд, не требующий обучения. Дворник. Тех. ничка. Высококвалифицир. - труд, требующий спец. образования. Доктора учителя .
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