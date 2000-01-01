Помогите сочинить сообщение о древнем человеке !!! Желательно с сравнениями . Зо??ание спасибо !

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Древние люди жили в пещерах, строили шалаши, землянки и подобные примитивные жилища. Занимались собирательством, охотой. Возможно, этой статьи не было бы на данном сайте, однако, кто, как не древние люди жили в по-настоящему "диком мире"? Просто представьте себе, что было бы, если бы не было современных достижений техники. Вы бы проснулись утром не в теплой постеле, а на сене в пещере. Вам захотелось бы кушать. Для этого необходимо либо пойти к запасу фруктов, либо посмотреть, не осталось ли что от вчерашнего ужина на костре. Позавтракав, необходимо работать. Во-первых, необходимо защищать жилище от диких животных, соседний вражеских племен и т.д. Во-вторых, необходимо идти на охоту, рыбалку, собирать фрукты, ведь вечером племени снова захочется есть. С одной стороны не комфортно, неудобно. После заката нет света - лишь факелы, костры, свет луны и звезд... Но этот свет звезд - он чистый, он освещает все вокруг! Многие ли жители крупных мегаполисов видят звезды по ночам? Вряд ли. Огни города освещают небо, и звезд почти не видно. Древние люди жили в лесу, чистом девственном лесу, со всей его нетронутой красотой. Они могли наслаждаться чистым воздухом, прекрасными пейзажами... Жизнь древних людей - поистине "дикая жизнь", полная опасностей. Но это жизнь вместе с природой, часть природы. Археоастрономия свидетельствует о том, что древние сообщества придавали астрономическим наблюдениям очень важное значение. Вероятно, эта особенность социальной активности около 7000 лет назад носила глобальный характер. В последующие эпохи во многих районах ойкумены астрономическим наблюдениям уже, видимо, не придавалось такого значения. Наблюдая за годичным перемещением Солнца среди звезд, древние люди научились заблаговременно определять наступление того или иного времени года. Они разделили полосу неба вдоль эклиптики на 12 созвездий, в каждом из которых Солнце находится примерно месяц. Как уже отмечалось, эти созвездия были названы зодиакальными. Все они за исключением одного носят названия животных. С предутренним восходом того или иного созвездия древние люди связывали свои сельскохозяйственные работы, и это отражено в самих названиях созвездий. Так, появления на небе созвездия Водолея указывало на ожидаемое половодье, появление Рыб - на предстоящий ход рыбы для метания икры. С утренним появлением созвездия Девы начиналась уборка хлеба, которая проводилась преимущественно женщинами. Спустя месяц на небе появилась соседнее созвездие Весы, в это время как раз происходило взвешивание и подсчет урожая. Еще за 2000 лет до н. э. Древние наблюдатели заметили среди зодиакальных созвездий пять особых светил, которые, постоянно меняя свое положение на небе, переходят из одного зодиакального созвездия в другое.