Сочинение рассказ от именя мальчика по картине друзья

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Передо мной лежит иллюстрация к картине Е. Широкова «Друзья» . Главные персонажи в этой картине - мальчик и собака. Мальчик одет в синюю футболку, серые штаны и сандалии. Он нежно гладит своего друга по мягкой шерсти, как будто прося о помощи. Собака смотрит на него понимающими глазами, но, к сожалению, не может ничего ответить. Собака черного окраса, только кончики лап белые. Одно ухо у нее прижато к голове, другое приподнято, как будто она хочет вникнуть в проблему хозяина. Она тоже грустит, наверное, потому что грустит ее хозяин. Отношения между мальчиком и собакой очень теплые, нежные. Недаром эта картина называется друзья. Ведь у друзей радости и печали одни на двоих. Собака умеет выслушать все проблемы хозяина от двойки в школе, до проблем в доме. Ну, и радоваться она имеет вместе с ним. Наверное, мальчик сейчас думает о том, как ему плохо, и надеется, что собака ему поможет своим вниманием и умением слушать. Собака, скорее всего, думает о том, как плохо ее хозяину и что надо ему помочь, выслушать его проблему. Еще мне кажется, что она переживает, потому что не может помочь ему по-другому, но я думаю, что умение выслушать – это тоже большая помощь. В этой картине очень темные цвета. Наверное, из-за того, что мальчик и собака грустят. Диван, на котором они сидят, красного цвета. Он помят. Стена на этой картине тусклая. Это говорит о грусти тех, кто находится в этой комнате. Мне очень понравилась эта картина, потому что она показывает взаимоотношения между мальчиком и собакой