Пожалуйста синтаксический разбор В гостиной на диване сидела старушка небольшог?? роста в коричневом платье и болом чепсе
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Пожалуйста синтаксический разбор В гостиной на диване сидела старушка небольшог?? роста в коричневом платье и болом чепсе
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Гость:
После предложения открываются скобки(Повеств.,невоскл.,расп.,сл.)
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