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X+1/3=5/6 помогите пожалуйста
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X+1/3=5/6 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2x+2-5=0 2x-3=0 2x=3 x=1,5
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