У саши было десять пятирублевых монет, а у его сестры 2 десяти рублевые. саша дал сестре несколько монет и денег у них стало поровну. сколько монет саша дал сестре ?
Математика
У саши было десять пятирублевых монет, а у его сестры 2 десяти рублевые. саша дал сестре несколько монет и денег у них стало поровну. сколько монет саша дал сестре ?
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