У саши было десять пятирублевых монет, а у его сестры 2 десяти рублевые. саша дал сестре несколько монет и денег у них стало поровну. сколько монет саша дал сестре ?

Математика

У саши было десять пятирублевых монет, а у его сестры 2 десяти рублевые. саша дал сестре несколько монет и денег у них стало поровну. сколько монет саша дал сестре ?

Автор: Гость