Как пишется картошка или кортошка и какое проверочное слово
Русский язык
Как пишется картошка или кортошка и какое проверочное слово
Ответ(ы):
Гость:
Картошка-это словарное слово
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Пожалуйста синтаксический разбор В гостиной на диване сидела старушка небольшог?? роста в коричневом платье и болом чепсе
Математика
У саши было десять пятирублевых монет, а у его сестры 2 десяти рублевые. саша дал сестре несколько монет и денег у них стало поровну. сколько монет...
Қазақ тiлi
Помогите найти ответ на загадку жексенбі күні болады ішінде соның толады көзін көріп аралап ел керегін алады
Английский язык