Найдите синус угла В треугольника АВС, если АВ=5 см, АС=8 см, угол С равен 30 градусам.

Геометрия

Найдите синус угла В треугольника АВС, если АВ=5 см, АС=8 см, угол С равен 30 градусам.

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