Найдите синус угла В треугольника АВС, если АВ=5 см, АС=8 см, угол С равен 30 градусам.
Геометрия
Найдите синус угла В треугольника АВС, если АВ=5 см, АС=8 см, угол С равен 30 градусам.
Ответ(ы):
Гость:
Используй теорему синусов
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