Скажите пожалуйста какой падеж и сконение у слова Ёлка -Ёлка, неужели ты мороза б??ишься?
Русский язык
Скажите пожалуйста какой падеж и сконение у слова Ёлка -Ёлка, неужели ты мороза б??ишься?
Ответ(ы):
Гость:
Ёлка - именительный падеж. Ёлка - 1 склонение
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