Скажите пожалуйста какой падеж и сконение у слова Ёлка -Ёлка, неужели ты мороза б??ишься?

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Скажите пожалуйста какой падеж и сконение у слова Ёлка -Ёлка, неужели ты мороза б??ишься?

Автор: Гость