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Сравните числа -0,753 и -3_4
Математика
Сравните числа -0,753 и -3_4
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Ответ(ы):
Гость:
-0,753<-0,75 вроде так
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