Мини сочинение рассуждение на тему: что нужно чтобы быть хорошим художником или м??зыкантом?
Литература
Мини сочинение рассуждение на тему: что нужно чтобы быть хорошим художником или м??зыкантом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы быть хорошим художником нужно уметь хорошо рисовать, а чтобы быть хорошим музыкантом нужно хорошо играть на музыкальных инструментах. таким образом и художнику и музыканту нужен талант.
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