Мини сообщение о державине

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Гавриил Романович Державин (1743 – 1816) – русский поэт и государственный деятель.Вначале своей биографии Державин обучался в Казанской гимназии, затем проходил службу в Преображенском полку. После получения звания офицера в жизни Державина пришлось участвовать в подавлении восстания Емельяна Пугачева. В 1772 оставляет военную службу.В 1776 году был выпущен первый сборник стихов Державина. Эти стихотворения Державина выходят на рамки классицизма. Показывая внутреннюю жизнь личности, стихи Державина в то же время очень красочно описывают окружающий мир, пейзажи.С тех пор в биографии Гавриил Романовича Державина занимались различные государственные посты. Он был олонецким, тамбовским губернатором, возглавлял Коммерц-коллегию, служил кабинет-секретарем, а позже тайным советником Екатерины II, министром юстиции.Анализ стихотворений Державина показывает многогранную тематику произведений. Так творчество Державина касалось не только природы, переживаний героев, а еще военных событий. К знаменитым произведениям Державина относятся «Вельможа», «Евгению. Жизнь Званская», «Бог», «Добрыня», «Ирод и Мариамна», а также многие другие. Поставленные Державину памятники увековечили память о великом поэте.