Какая линия является графиком прямой пропорциональности? кратко, пожалуйста

Математика
Какая линия является графиком прямой пропорциональности? кратко, пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая .................
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