1 напиши названия материка на котором археологами найдены кости и орудения труда ??ревних людей
Обществознание
1 напиши названия материка на котором археологами найдены кости и орудения труда ??ревних людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот материк: Африка.
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