1 напиши названия материка на котором археологами найдены кости и орудения труда ??ревних людей

Обществознание
1 напиши названия материка на котором археологами найдены кости и орудения труда ??ревних людей
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Автор: Гость
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Гость:
Этот материк: Африка.
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