Помогите с переводом позжалуйста

Қазақ тiлi
Помогите с переводом позжалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда деньги певились давным давно в китае                                                                     где металические монеты поевились в грекие и малый азий из серебра из бронзы тоже делали  а в казахстане  где находили металические монеты  в средних  веках в гробах при разыскавание нашли в тараз отырар национальная монета когда вышла на продажу 1993 году
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