Помогите с переводом позжалуйста
Қазақ тiлi
Помогите с переводом позжалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда деньги певились давным давно в китае где металические монеты поевились в грекие и малый азий из серебра из бронзы тоже делали а в казахстане где находили металические монеты в средних веках в гробах при разыскавание нашли в тараз отырар национальная монета когда вышла на продажу 1993 году
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