Строительство детского сада обошлось в двести пятьдесят тысяч манат . Выберите верное высказывание по поводу данной суммы 1) половина миллиона 2) два с половиной миллиона 3) четверть миллиона

Математика
Строительство детского сада обошлось в двести пятьдесят тысяч манат . Выберите верное высказывание по поводу данной суммы 1) половина миллиона 2) два с половиной миллиона 3) четверть миллиона
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четверть миллиона 7878787
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