Строительство детского сада обошлось в двести пятьдесят тысяч манат . Выберите верное высказывание по поводу данной суммы 1) половина миллиона 2) два с половиной миллиона 3) четверть миллиона

Математика

Строительство детского сада обошлось в двести пятьдесят тысяч манат . Выберите верное высказывание по поводу данной суммы 1) половина миллиона 2) два с половиной миллиона 3) четверть миллиона

Автор: Гость