Что мне близко сладкая ложь или горькая правда
Литература
Что мне близко сладкая ложь или горькая правда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горькая правда.......
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