Составь буквенное выражение. 1. К произведению чисел 12 и 35 прибавить число n. 2.Су??му чисел n и 25 умножить на 7. 3. Разность чисел 1231 и n умножить на 2 . 4.Частное от деление чисел 142 и n увеличить в 3 раза.
Математика
Составь буквенное выражение. 1. К произведению чисел 12 и 35 прибавить число n. 2.Су??му чисел n и 25 умножить на 7. 3. Разность чисел 1231 и n умножить на 2 . 4.Частное от деление чисел 142 и n увеличить в 3 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12 * 35 + n 2. (n+25)*7 3. (1231-n)*2 4. (142+n)*3
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