Составь буквенное выражение. 1. К произведению чисел 12 и 35 прибавить число n. 2.Су??му чисел n и 25 умножить на 7. 3. Разность чисел 1231 и n умножить на 2 . 4.Частное от деление чисел 142 и n увеличить в 3 раза.

Математика

Составь буквенное выражение. 1. К произведению чисел 12 и 35 прибавить число n. 2.Су??му чисел n и 25 умножить на 7. 3. Разность чисел 1231 и n умножить на 2 . 4.Частное от деление чисел 142 и n увеличить в 3 раза.

Автор: Гость