5 класс по рабочему тетрадю : Объясни значений выражений : " Голубая река " ," Желтая ??ека " ,"Шелковый путь".
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5 класс по рабочему тетрадю : Объясни значений выражений : " Голубая река " ," Желтая ??ека " ,"Шелковый путь".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щёлковый путь это тот путь
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