Прошу помогите! Письменный ответ на вопрос "Чем обогатило меня чтение трагедии Ш??кспира "Ромео и Джульетта"?

Литература
Прошу помогите! Письменный ответ на вопрос "Чем обогатило меня чтение трагедии Ш??кспира "Ромео и Джульетта"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
меня обогатило всем                                                                                                                            подругому как написать незнаю ,мой ответ в нарушение не ставь и не удаляй плиз

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