Составте короткий расказ о Перуне бога молнии

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Перун – бог грома и молний, сын Сварога. Он занимал лидирующее положение в славянском пантеоне второго круга. Со временем Перун стал покровителем князя и его дружины. Внешне Перун похож на немолодого мужчину крепкого телосложения с седыми волосами и темно-золотыми усами и бородой. Одет Перун в доспехи золотистого цвета, а вооружен он палицей и топором, но атаковать врагов божество предпочитает не в ближнем бою, а стреляя в них своими молниями. Перуна часто представляли верхом на огненном коне или в колеснице, так же запряженной огненными лошадьми. Капище Перуна - Перун - Божества - Славянская мифология Капище Перуна Капища в честь Перуна всегда устраивались на возвышенностях, причем выбиралось самое высокое место в округе. Идолы изготавливались преимущественно из дуба — это могучее дерево было символом Перуна. Иногда встречались места поклонения Перуну, устроенные вокруг растущего на холме дуба, считалось, что так Перун сам обозначает наилучшее место. В подобных местах не ставилось дополнительных идолов, а дуб, расположенный на возвышенности, почитался как идол. В качестве жертвы богу грома приносили быков, причем их убивали непосредственно на капище, перерезая горло, и когда кровь переставала течь, тушу закапывали тут же в землю. Способности Перун – бог-громовержец, он способен вызывать сильнейшие грозы и метать молнии. Обладает Перун и огромной физической силой, которой выделяется не только среди людей, но и среди остальных богов. Как и его братья, Перун — превосходный маг: он способен менять свой облик по собственному желанию, умеет летать и создавать призрачных существ, которые исчезают, когда перестает действовать магия. Сфера влияния В первую очередь Перун покровительствует воинам, его почитали после больших побед, а так же просили помощи перед крупными сражениями. Но сфера влияния божества военными делами не ограничивалась: Перун защищал Явь от существ из Нави, изгоняя их молниями и огнем обратно в другой мир. Враги Велес всегда открыто противопоставлялся Перуну, и в истории сохранилось немало мифов и легенд об их взаимной неприязни. Однако это нельзя назвать враждой в прямом смысле этого слова, они скорее как два брата, которые учиняют друг другу мелкие пакости, чтобы привлечь к себе внимание.